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В России представлен роскошный Rolls-Royce Cullinan
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В России представлен роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый люксовый вседорожник Rolls-Royce Cullinan представили в России.
Базовый вариант авто назвали Cullinan и российским дилерам удалось собрать уже больше 40 предзаказов на новинку.
Начальная модификация машины оценивается концерном в 24 млн рублей. Правда, серийные модели приедут в дилерские центры нашей страны лишь в следующем году.
Cullinan лежит на одной базе с Rolls-Royce Phantom. В моторном отсеке модели стоит 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом с отдачей 563 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
Сочетаться с двигателем будет 8-скоростная автоматическая трансмиссия от ZF. Впервые производитель оснастил внедорожник подключаемым полным приводом. Предельная скорость кросса — 250 км/ч.
Внедорожник можно выбрать или с трехместным вторым рядом кресел, или с двумя отдельными сиденьями, между которыми установлена специальная консоль с холодильником и маленьким баром.
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