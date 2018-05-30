В России представлен роскошный Rolls-Royce Cullinan

В России представлен роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Новый люксовый вседорожник Rolls-Royce Cullinan представили в России.

Базовый вариант авто назвали Cullinan и российским дилерам удалось собрать уже больше 40 предзаказов на новинку.

Начальная модификация машины оценивается концерном в 24 млн рублей. Правда, серийные модели приедут в дилерские центры нашей страны лишь в следующем году.

Cullinan лежит на одной базе с Rolls-Royce Phantom . В моторном отсеке модели стоит 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом с отдачей 563 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Сочетаться с двигателем будет 8-скоростная автоматическая трансмиссия от ZF. Впервые производитель оснастил внедорожник подключаемым полным приводом. Предельная скорость кросса — 250 км/ч.

Внедорожник можно выбрать или с трехместным вторым рядом кресел, или с двумя отдельными сиденьями, между которыми установлена специальная консоль с холодильником и маленьким баром.