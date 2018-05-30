Для районных судов Орловской области купили черные седаны

Из федерального бюджета на обеспечение транспортом орловских судей было выделено 4 млн рублей. Единственным участником и победителем аукциона стало ЗАО «Возрождение».

Компания должна поставить пять черных седанов. Автомобили отечественных марок или иностранных российской сборки, мощностью не более 150 лошадиных сил, соответствующие требованиям норм по выбросу отработанных газов не менее Евро-5.

Транспортное средство должно быть не ранее 2018 года выпуска, новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, указано в документах. В технических характеристиках отмечены крепления Isofix для детских кресел, кондиционер, атермальное остекление стекол, путевой компьютер — всего 88 параметров.

Автомобили должны поставить в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.