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Мотоциклы будущего — новый концепт 9cento от BMW Motorrad
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Мотоциклы будущего — новый концепт 9cento от BMW Motorrad 

Motonews.ru 57 минут назад
Фото: Motonews.ru
Немецкая компания BMW Motorrad показала новый концепт под названием 9cento. Мотоцикл презентован как «умный концепт будущего».
Презентация прошла в рамках мероприятия Concorso d-Eleganza Villa d-Este в Италии на берегу озера Комо.
Никаких деталей про двигатель не оглашено. Сам аппарат, как предполагается, станет неким миксом спортивных и туринговых возможностей. Внешне основные детали мотоцикла сконцентрированы в передней части, задняя же выполнена высокой и укороченной.
Агрессивный внешний вид концепта подчеркивают обвес, топливный бак и рама — все это указывает вперед, по направлению движения. Отсюда сильное ощущение спортивного духа.
Подвеска же разработана с учетом вероятности использования аппарата в туринговых целях. Она длинноходная и пружинная, обеспечивающая мягкость езды. Также в BMW Motorrad сделали все, чтобы максимально уменьшить вес мотоцикла.
В дополнение к мотоциклу BMW разработала два варианта мотокурток для ездоков на этом аппарате — каждая из которых была создана для одного из двух вариантов разного использования аппарата. Спортивная версия выполнена в черном, синем и белом цветах, с встроенной в плечи защитой. Вторая, туринговая весрия, идет в светло-сером исполнении.
"Мы создали мотоцикл, который объединяет приличествующую ему мощь с надежными спорт-туринговыми качествами, и прежде всего дарит удовольствие от езды", — отметил руководитель департамента дизайна BMW Motorrad Эдгар Хайнрих.
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