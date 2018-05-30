Daimler заменит руководителя марки Smart на фоне провальных продаж в США

Концерн Daimler AG, похоже, в скором времени частично изменит курс подконтрольной марки Smart. Об этом говорят кадровые перестановки в её структуре.

Как сообщает пресс-служба Daimler, нынешний руководитель марки Smart, 58-летняя Аннет Винклер, будет смещена со своей должности, и произойдёт это 1 октября текущего года. На своей должности в Smart Винклер работает с 2010 года, хотя к Daimler она присоединилась ещё в 1995 году в качестве руководителя отдела PR и коммуникации Mercedes-Benz

На данный момент неизвестно, кто заменит Винклера в качестве генерального директора. Дитер Цетше , глава Daimler, прокомментировал перестановку следующим образом:

Как истинная предпринимательская личность, она привела Smart к новым успехам и систематически преобразовала его в электрический бренд. Под руководством Аннет Винклер завод Smart в Хамбахе постоянно повышает свою конкурентоспособность и имеет очень хорошие перспективы на будущее.

В свою очередь, Винклер прокомментировала своё смещение в таком ключе, что просто хочет освободить место для нового поколения руководителей.

В Европе Smart продала в течение прошлого года 100 058 автомобилей, что более чем на 6 000 автомобилей меньше, чем по итогам 2016 года. Впрочем, в 2014 году европейские дилеры марки продали 55 877 автомобилей, что говорит о стабильных позициях марки в Европе.

А вот в США продажи Smart не впечатляют. В прошлом году американские дилеры марки продали 3071 автомобиль, что более чем вдвое меньше, чем в 2016 году.

О том, кто заменит Винклер пока не сообщается.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Smart вскоре перейдет на электромобили.

По материалам: www.kolesa.ru