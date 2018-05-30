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Ford Focus — самый востребованный автомобиль на вторичном авторынке Москвы
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Ford Focus — самый востребованный автомобиль на вторичном авторынке Москвы 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Ford Focus — самый востребованный автомобиль на вторичном авторынке Москвы Ford Focus по-прежнему лидирует на рынке автомобилей с пробегом в Москве. По данным «Автостат Инфо», в апреле 2018 года покупатели приобрели 782 подержанных Ford Focus, что на 1,4% меньше, чем было продано годом ранее.
Второе место по продажам в апреле на вторичном авторынке столицы занимает Hyundai Solaris — 644 ед. (+12%), а третье — Skoda Octavia (513 авто, +8,7%). Модель KIA Rio продемонстрировала в апреле этого года прирост перепродаж на уровне 33,3%: всего было продано 476 подержанных «РИО», а годом ранее — 357 шт. На пятое место рейтинга вторичного авторынка Москвы вышел седан бизнес-класса Toyota Camry. В апреле этого года москвичи купили 374 «Камри» с пробегом, что оказалось на 11,3% больше результатов перепродаж прошлого года. Топ-10 самых востребованных моделей на рынке авто с пробегом в апреле 2018 года вошли также Mercedes-Benz E-Класса (370 ед., -1,6%), Opel Astra (348 авто, -10%), Volkswagen Polo (313 шт., -12%), а также KIA cee’d (308 ед., +8,8%) и BMW 5-Серии (292 ед., -4%).
За апрель этого года покупатели на авторынке Москвы приобрели 23 617 легковушек с пробегом, говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Годом ранее они купили 25 136 авто с пробегом. Спад перепродаж составил, таким образом, шесть процентов. За прошлый месяц покупатели приобрели 21 417 б/у иномарок (-4,5%) и 2200 подержанных машин российских марок (-19%). С начала года и по апрель включительно на рынке б/у машин в Москве было продано 79 015 авто. По данным «Автостат Инфо», это оказалось на 5,4% меньше, чем было перепродано в прошлом году (83 508 авто).
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