Кроссовер Ford Kuga стал в апреле бестселлером марки на рынке РФ

Кроссовер Ford Kuga стал в апреле бестселлером марки на рынке РФ В апреле 2018 года российские дилеры Ford продали 1310 кроссоверов Ford Kuga, говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Продажи модели выросли на 46,4% к аналогичному периоду прошлого года, и она заняла первое место в линейке «Форда» на авторынке России.

Второе место в этом списке занимает Ford Focus . В апреле 2018 года эта модель разошлась на рынке РФ в количестве 1171 ед., — это на 1% больше, чем было продано годом ранее (1161 ед.). Третий по величине продаж результат продемонстрировал Ford Ecosport — 348 ед. авто, на 39,7% меньше, чем было продано годом ранее (577 шт.). На 50% в тот же период выросли продажи внедорожника Ford Explorer (с 219 до 329 ед. авто). Модели Ford Fiesta , а также Ford Mondeo в отчетный период разошлись на российском рынке в количестве 165 ед. каждая. Продажи Ford Fiesta сократились на 47,5% относительно апреля 2017 года (реализовано 314 авто), а показатели по Ford Mondeo снизились на 29% (с 232 ед. авто, проданных в апреле 2017-го). В прошлом месяце российские покупатели приобрели 3490 автомобилей «Форд», что на 2,7% больше количества машин, купленных годом ранее (3399 ед.).

За четыре месяца текущего года Ford увеличил свои продажи в РФ на 17,2% и реализовал 13 203 авто против 11 266 ед. в 2017 году. С начала года и по апрель включительно дилеры марки продали 5049 кроссоверов Ford Kuga (+59,4%), 4422 автомобиля модели Ford Focus (+36,4%), 1475 шт. Ford Ecosport (-18%), а также 1107 внедорожников Ford Explorer (+62,1%), 653 ед. Ford Mondeo (-8,7%) и 492 авто модели Ford Fiesta (-70,4%).