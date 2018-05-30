Адам Левин оказался за рулем концепции Porsche Mission E

Американский певец, автор песен, вокалист и гитарист группы Maroon 5, а также по совместительству поклонник Porsche Адам Левин недавно получил возможность управлять Mission E.

В отличие от Марка Уэббера , который проехал на прототипе Mission E на тестовой трассе немецкого производителя в Вайссахе, Левин испытал концептуальный автомобиль, который выглядит просто впечатляюще. В какой-то момент известный музыкант попросил инструктора по вождению сидеть рядом с ним. Отмечается, благодаря двум электромоторам, мало чем отличающимся от тех, которые используются гибридным гоночным 919, отдача автомобиля составляет свыше 600 лошадиных сил.

По официальным данным, концептуальная модель Mission E может разгоняться с места до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, а также предоставлять электрический запас хода до 500 километров (310 миль).