Адам Левин оказался за рулем концепции Porsche Mission E 

Американский певец, автор песен, вокалист и гитарист группы Maroon 5, а также по совместительству поклонник Porsche Адам Левин недавно получил возможность управлять Mission E.
В отличие от Марка Уэббера, который проехал на прототипе Mission E на тестовой трассе немецкого производителя в Вайссахе, Левин испытал концептуальный автомобиль, который выглядит просто впечатляюще. В какой-то момент известный музыкант попросил инструктора по вождению сидеть рядом с ним. Отмечается, благодаря двум электромоторам, мало чем отличающимся от тех, которые используются гибридным гоночным 919, отдача автомобиля составляет свыше 600 лошадиных сил.
По официальным данным, концептуальная модель Mission E может разгоняться с места до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, а также предоставлять электрический запас хода до 500 километров (310 миль).
Главным конкурентом серийного Mission E должен стать Tesla Model S. Предстоящий автомобиль в версии начального уровня сможет производить около 400 лошадиных сил, а в более дорогостоящих — 536 и свыше 600 лошадиных сил. Ожидается, что производство Porsche Mission E начнется в следующем году.