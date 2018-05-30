Ещё
В Toyota рассказали, почему Land Cruiser Prado не будут производить в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Toyota рассказали, почему Land Cruiser Prado не будут производить в РФ 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На данный момент в нашей стране выпускают две модели японской марки.
Производство полного цикла седана Camry и кроссовера RAV4 налажено на петербургском заводе Toyota. Это самые продаваемые модели марки в РФ: в 2017-м «паркетник» разошелся по нашей стране тиражом в 32 931 экземпляр, объем реализации «четырехдверки» составил 28 199 единиц. Третью строчку в рейтинге продаж Toyota в России занимает рамный внедорожник Land Cruiser Prado: 13 755 штук, то есть ежемесячно в РФ продают более 1 000 машин этой модели, к нам их поставляют из Японии. Однако, как рассказал в интервью порталу «Карельские Вести» исполнительный директор ООО «Тойота Мотор» Масаси Исида, локализация сборки LC Prado в Петербурге не планируется.
«Для принятия решения о локализации важны не только текущие продажи, но и другие, не столь очевидные факторы. Например, Land Cruiser Prado конструктивно серьезно отличается от моделей Camry и RAV4, которые являются легковыми автомобилями со схожей линейкой двигателей. А Land Cruiser Prado — это рамный внедорожник с другими моторами. Подготовка производства машины, не имеющей почти ничего общего с теми, что уже стоят на конвейере, будет стоить слишком дорого, а значит, не будет выгодна», — сообщил Масаси Исида.
Топ-менеджер также отметил, что текущего объёма продаж Land Cruiser Prado всё же недостаточно, чтобы рассматривать вопрос локализации внедорожника.
Кстати, в 2013-2015 годах крупноузловая сборка Prado была налажена на мощностях завода «Соллерс» во Владивостоке. Как ранее сообщили в Toyota, проект закрыли из-за того, что он «экономически нецелесообразен в долгосрочной перспективе». Отметим, в 2014-м в России было реализовано 17 369 внедорожников LC Prado, в 2015-м — 14 901 экземпляр.
Сегодня Prado представлен на российском рынке с бензиновыми моторами 2.7 (163 л.с.) и V6 4.0 (249 л.с.), а также с дизелем 2.8 (177 л.с.). Базовый двигатель сочетается с 5КВП или 6АКП, два остальных работают в паре с 6АКП. У модели постоянный полный привод. Цена — от 2 289 000 рублей.
О планах петербургского завода Toyota читайте в интервью портала «Карельские Вести» с представителем российского офиса марки.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Mercedes-AMG GT R получил более 800 «лошадей» Daimler заменит руководителя марки Smart на фоне провальных продаж в США Подвеска хардкорного Ford F-150 Raptor стала еще умнее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал51
Утки парализовали движение в Москве
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин10
Россиянам хотят запретить самостоятельную продажу авто18
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»786
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение