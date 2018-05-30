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«Метроэлектротранс» нуждается в Audi Q7 почти за 5 000 000 рублей
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«Метроэлектротранс» нуждается в Audi Q7 почти за 5 000 000 рублей 

Казанский Портал 58 минут назад
Казанский «Метроэлектротранс» хочет купить Audi Q7 за 4 990 000 рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Требований к машине много. Во-первых, салон должен быть отделан коричневой кожей. Во-вторых, цвет кузова должен быть серым. В-третьих, машина должна уметь разгоняться до 100 км/час за 6,9 секунд.
Ознакомиться со всеми пожеланиями «Метроэлектротранса» можно в этом документе.
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