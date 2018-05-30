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Subaru наполовину увеличил свои продажи на авторынке РФ
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Subaru наполовину увеличил свои продажи на авторынке РФ 

«Автостат Инфо» 55 минут назад
Subaru наполовину увеличил свои продажи на авторынке РФ На 53,4% за период января-апреля 2018 года выросли продажи автомобилей Subaru на авторынке России. Как говорится в исследовании аналитиков «Автостат Инфо», за эти четыре месяца россияне купили 2271 автомобиль марки Subaru, а за аналогичный период прошлого года они приобрели 1480 таких машин.
В апреле текущего года японская марка продала в РФ 638 своих машин, улучшив на 48,7% свой прошлогодний результат продаж — 429 ед.
В модельной линейке Subaru на российском рынке наибольшим спросом пользуется кроссовер Subaru Forester. В апреле этого года покупатели приобрели 328 таких машин, что на 2% меньше, чем они купили годом ранее —335 ед. За январь-апрель 2018 года Subaru Forester разошелся на рынке России в количестве 1264 ед. — это на 13% больше, чем за тот же период прошлого года (1118 авто). В апреле аналитики отметили также всплеск спроса на модель Subaru Impreza. Если годом ранее, в апреле 2017 года, был продан один такой автомобиль, то в нынешнем апреле — 160 шт. С начала года и по апрель включительно покупатели приобрели уже 547 новых Subaru Impreza (прошлогодний показатель продаж — 3 ед.).
Модель Subaru Outback в прошлом месяце разошлась на рынке страны тиражом 143 ед., — это на 55,4% превышает результат продаж за прошлый год (92 авто). С января и по апрель включительно россияне купили 441 Subaru Outback, а годом ранее — 358 авто этой модели (годовой прирост — 23,2%).
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