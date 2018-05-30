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В России начались продажи полноприводного Subaru Legacy
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В России начались продажи полноприводного Subaru Legacy 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Японский автомобильный бренд решил вернуть полюбившийся россиянам седан на отечественный рынок и во всех дилерских центрах уже начались продажи обновлённой полноприводной Subaru Legacy.
Под капотом у новинки будет стоять мотор объёмом в два с половиной литра, отдача которого составляет двести тридцать пять лошадиных сил. Младшая комплектация автомобиля обойдётся от двух миллионов шестидесяти девяти тысяч рублей.
Отметим, что базовая комплектация седана имеет практически всё, что нужно для комфортной поездки. Авто получило бесключевой запуск двигателя, климат-контроль двузонного типа, систему круиз контроля, передние кресла получили передний привод, а салон невероятно сильную кожаную обивку. Для управления современной системой мультимедиа предусмотрен восьмидюймовый сенсорный экран. Экстерьер новинки дополняют светодиодные фары и фонари, а также элегантные восемнадцатидюймовые диски.
Топовая версия Subaru Legacy получила улучшенную систему безопасности, адаптивный круиз контроль, а также прочие ассистенты для водителя.
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