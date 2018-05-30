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В России стартовали продажи Subaru Legacy
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В России стартовали продажи Subaru Legacy 

Авторамблер 45 минут назад
Фото: Авторамблер
Японский бизнес-седан вновь доступен на российском рынке: новинку предложат с одним мотором и в двух исполнениях.
Продажи модели Legacy в России были завершены еще в 2015 году, однако сейчас автомобиль возвращается в страну. Как сообщает пресс-служба Subaru, Legacy 2018 модельного года уже можно приобрести у дилеров по цене от 2 069 000 рублей за комплектацию Elegance и от 2 219 000 рублей — за более «продвинутую» Premium ES.
Вне зависимости от уровня оснащения седан получил кожаный салон, подогрев всех сидений, 18-дюймовые диски, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также 7 подушек безопасности. Опционально предлагается система EyeSight с адаптивным круиз-контролем, функцией автоматического торможения и ассистентом удержания в полосе движения.
На российском рынке автомобиль предлагается с 2,5-литровым «атмосферником» мощностью 175 л.с., который работает с вариатором Lineartronic и системой полного привода. С такой установкой бизнес-седан разгоняется с места до 100 км/ч за 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.
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