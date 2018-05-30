На территории жилого комплекса ART припарковался новый BMW

В начале мероприятия, прошедшего перед майскими праздниками, автомобиль был прикрыт чёрным чехлом. Официальный дилер «БалтАвтоТрейд-М» на Рублёвке и автомобильный сервисный центр Porto устроили для гостей жилого комплекса ART яркую шоу-программу с моделями, призами и фуршетом.

ЖК ART — совместный проект Концерна «Крост» и итальянского архитектора Андреа Десимоне. В нём можно найти отголоски Флоренции и Венеции, а также парадную роскошь Санкт-Петербурга. Фасад состоит из 7 секций, каждая из которых отсылает к какой-то эпохе. Строительство завершится совсем скоро.

Именно здесь и состоялась презентация BMW Х2, а затем и тест-драйв шикарного автомобиля. Представителями автомобильного центра Porto была продемонстрирована также технологии детейлинг, когда автомобилю быстро возвращают заводской блеск лакокрасочного покрытия.

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