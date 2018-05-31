Tesla Model 3 выходит на международный рынок до 2019 года 

То, что американская компания начала поставки некоторых Model 3 за пределы Соединенных Штатов вовсе не значит, что Tesla готова к выходу на международный рынок. Генеральный директор марки Илон Маск говорит, что запуск автомобилей на некоторых рынках начнется в первой половине 2019 года, в то время как в Великобританию и другие страны с правосторонним движением Model 3 прибудет не ранее средины следующего года.
Последние месяцы Tesla потратила на преодоление производственных проблем, дабы добиться первоначальной цели — выпускать по 5000 единиц в неделю. Уже сейчас со сборочных линий сходит по 4000 автомобилей еженедельно, причем представители Tesla утверждают, что в будущем эта цифра значительно возрастет. В конечном итоге при крупномасштабном международном запуске Model 3, производитель, вероятно, сможет поставлять не только высокопроизводительные версии, но и легендарную модель за 35 000 долларов. Отмечается, практически все нынешние Tesla Model 3 имеют единую конфигурацию.