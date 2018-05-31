Ещё
Tesla Model 3 выходит на международный рынок до 2019 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Tesla Model 3 выходит на международный рынок до 2019 года 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
То, что американская компания начала поставки некоторых Model 3 за пределы Соединенных Штатов вовсе не значит, что Tesla готова к выходу на международный рынок. Генеральный директор марки Илон Маск говорит, что запуск автомобилей на некоторых рынках начнется в первой половине 2019 года, в то время как в Великобританию и другие страны с правосторонним движением Model 3 прибудет не ранее средины следующего года.
Последние месяцы Tesla потратила на преодоление производственных проблем, дабы добиться первоначальной цели — выпускать по 5000 единиц в неделю. Уже сейчас со сборочных линий сходит по 4000 автомобилей еженедельно, причем представители Tesla утверждают, что в будущем эта цифра значительно возрастет. В конечном итоге при крупномасштабном международном запуске Model 3, производитель, вероятно, сможет поставлять не только высокопроизводительные версии, но и легендарную модель за 35 000 долларов. Отмечается, практически все нынешние Tesla Model 3 имеют единую конфигурацию.
Auto.Today: последние новости
Новый Lamborghini Urus cтанет пейс-каром Super Trofeo Honda S2000 может производить до 340 лошадиных сил BMW рассказывает о лимитированной версии i8 Roadster First Edition
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История трусов: министру не простили блондинку в боди45
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра137
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин16
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал58
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение