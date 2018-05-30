Зачем утилизировать, когда можно отдать русским?

Если упомянуть Россию, нашего воинственного соседа, то, возможно, многие автолюбители подумают о марке « Лада », которая не менялась сотни лет, или о грубом полноприводном грузовике. Однако даже в России есть горячие защитники JDM. Павел Мочалов — один из них.

Раньше на протяжении многих десятилетий японские подержанные автомобили в большом количестве экспортировались в Россию. Павел как раз приобрел себе одну из таких машин — « Тойота Королла».

Несколько лет тому назад Павел начал мысленно создавать идеальную для себя «Короллу». После он потратил полтора года на поиски подходящего автомобиля. В 2013 году в России автомобили марки «Королла» поколения «КЕ» практически все подлежали утилизации.

​Однако Павлу, в конце концов, удалось приобрести автомобиль среднего качества. Он терпеливо его починил и перекрасил кузов, и автомобиль засиял новыми красками. Павлу также было необходимо отремонтировать подвеску, однако за отсутствием необходимых деталей ему пришлось детали от других автомобилей, а также рулевую рейку от « Ниссан А31». Павел также купил койловеры Blitz Damper ZZ-R, которые могут сочетаться с сайлентблоками Hardrace.

14 дюймовые колесные диски Super Star SS-01 Павел смог купить на японском интернет-портале. Однако после доставки, он обнаружил, что цвет был ужасным, а самое главное, что диски были разноширокие.

После восстановительных работ, а также покупки дополнительных запчастей для дисков из новозеландской компании Pine Engineering, колесные диски Super Star SS-01 достигли нужного размера, передние — 9J ET-14, а задние — 9.5J ET-25. Для того чтобы поставить разные диски, Павлу пришлось вручную расширить колесные арки, а также полностью отремонтировать кузов и заново его перекрасить.

Павел заменил старый мотор на новый 4A-GE Изначально Павел предполагал, что новым запчастям будет необходим только косметический ремонт, однако из-за плохого состояния ему пришлось потратить три месяца на разборку и повторную сборку автомобиля. Также были докуплены металлические втулки от компании TRD, выпускной коллектор выхлопной системы Fujitsubo, а также глушители Weld One. Дополнительно был установлен топливный контроллер A’PEXi S-AFC2.

В салоне Павел заменил старое сидение водителя на новое Recaro SR3 для более агрессивного вождения. Японский деревянный руль Peyton с маленьким диаметром и механический тахометр TRD превратили автомобиль в более классический.

Для автолюбителей самая тяжелая работа — искать необходимые детали в интернете, а также делать тюнинг. Однако когда автомобиль полностью готов, ты понимаешь, что это стоит того. Многим ли нравятся старые автомобили?

Соху, Китай