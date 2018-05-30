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Объявлены цены на кроссовер Rolls-Royce Cullinan в России
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Объявлены цены на кроссовер Rolls-Royce Cullinan в России 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Первый в истории SUV британской марки выходит на российский рынок.
Премьера утрароскошного кроссовера прошла в Москве в пространстве «Авилон Aura». Новинка оказалась почти в два раза дороже своих конкурентов в сегменте: цены на Cullinan начинаются от 25 млн рублей. Для сравнения, Lamborghini Urus стоит от 15,2 млн рублей, а Bentley Bentayga с мотором V12 — от 15,95 млн рублей.
Как рассказал корреспонденту «Авторамблера» представитель «Авилона», в России уже собрали около 40 предзаказов на кроссовер от Rolls-Royce, однако точная квота, выделенная на российский рынок, неизвестна. Первые «живые» автомобили доберутся до владельцев только в 2019 году.
Rolls-Royce Cullinan, напомним, построен на той же платформе, что и новый Phantom. Кроссовер укомплектован битурбированным двигателем V12 объемом 6,75 литра, отдача которого составляет 563 л.с.
Автомобиль можно заказать в двух исполнениях — с трехместным задним диваном, либо с двумя отдельными креслами второго ряда. Во втором случае сиденья разделены туннелем со встроенным минибаром и холодильником.
Как сообщал «Авторамблер», для Cullinan также доступна опция Viewing Suite: она включает пару стульев и столик, которые выдвигаются из багажника, образуя подобие «смотровой площадки». В числе другого оборудования — цифровая приборная панель, экран с тачскрином на центральной консоли, система ночного видения, камерами кругового обзора, системой предупреждения столкновений и другие.
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