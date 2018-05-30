Микроавтобус Aurus Arsenal засветился на дорогах Москвы

В сети опубликованы первые снимки микроавтобуса Aurus Arsenal, созданного в рамках проекта «Единая модульная платформа». Фотографию общего вида разместило издание "Авторевю" , позже на сайте сервиса «Номерограм» появился снимок вида сзади. Судя по госномерам, это два разных экземпляра.

Багажник микроавтобуса имеет две распашные створки, одна из которых оснащена «форточкой». «Арсенал» получил задние сдвижные двери, хромированные рейлинги на крыше, боковые подножки, решетку радиатора и молдинги.

Известно, что машина будет оснащаться бензиновым мотором объемом 4,4 литра (598 л. с.), работающим в паре с девятиступенчатым «автоматом», а также встроенным электромотором. Шасси — полноприводное.

Скорее всего, серийное производство «Арсеналов» будет налажено в лучшем случае в 2020 году.