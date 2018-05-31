Новый Nissan 370Z получил уникальные цвета кузова

Японский производитель объявил официальную стоимость Nissan 370Z на модели Coupe, Roadster и Nismo. Таким образом, минимальная рекомендуемая цена составила 29 990 долларов, 41 820 долларов и 45 690 долларов соответственно.

Теперь автомобили доступны в двух новых вариантах отделки для пакета Heritage Edition, а именно оттенках Deep Blue Pearl и Pearl White, которые присутствуют как при реализации экстерьера, так и в салоне транспортного средства. Также появляется комплектация Sport Touring, сочетающая предыдущие уровни отделки Touring и Sport Tech. Автомобили остаются неизменными и предлагает прошлогодние обновления, что производитель описывает как «значительные изменения», включающие тонированные фары, пересмотренный задний бампер, другие ручки, набор 19-дюймовых колесных дисков и окраску Red Metallic. Внутри Nissan 370Z располагается информационно-развлекательная система NissanConnect Premium, 7-дюймовый сенсорный дисплей, отвечающий за навигацию, DVD-плеер и улучшенная камера заднего вида. Под капотом — все тот же 3,7-литровый двигатель V6, производящий 332 лошадиные силы и соединенный с шестиступенчатой механической коробкой передач или автоматической коробкой передач с 7 скоростями. Опционально клиенты марки могут получить увеличенную мощность, подвеску, модернизированную тормозную систему и несколько других функций.