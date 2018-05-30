Toyota не будет производить Land Cruiser Prado в России

LC Prado стоит на третьем месте в ТОП-3 самых продаваемых моделей бренда в нашей стране. Лидеры тройки — «паркетник» RAV4 и седан Camry выпускаются в России на петербургском заводе " Тойота ".

В прошлом году на российском рынке было продано 32 931 «рафов» и 28 199 седанов. Land Cruiser Prado разошелся по стране тиражом 13 755 экземпляров, это значит, что в месяц, в среднем, продавалось более тысячи единиц. Совсем не плохой результат, однако, он не подтолкнул руководство марки к локализации производства рамного внедорожника в стране — в ближайшее время «Лэнд Крузер Прадо» выпускаться в Санкт-Петербурге не будет. Об этом сообщает портал «Колёса.ру» со ссылкой на исполнительного директора «Тойота Мотор» Масаси Исида. Господин Исида объяснил, что рамный внедорожник слишком отличается от двух других моделей, собираемых в России. И его сборка потребует слишком серьезной подготовки производства. А это слишком дорого.