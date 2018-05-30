Российский рынок LCV занимает 6-ую позицию в европейском рейтинге в апреле

Российский рынок LCV по итогам апреля остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в апреле выросли на 10% до 168778 единиц. Как сообщает источник, лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн вновь стала Франция, где этот сегмент составил 38681 автомобиль (+6,9%). Второе место занимает Великобритания с показателем 23501 проданных машин (+3,9%), а третью строчку — Германия, чей рынок LCV составил 22846 штук (+15,4%). Четвертый результат показала Испания — 18851 легких коммерческих автомобилей (+22,2%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Италия, где было реализовано 12700 машин (-4,4%). Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна осталась на шестом месте в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за апрель составили 10548 единиц (+8,3%).

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