Индийский псевдокросс Mahindra KUV100 добрался до Европы

Компания Mahindra начала продавать свой компакт в Италии. Позже география поставок модели будет расширена.

Индийская Махиндра поставляет в Европу в основном свои старые пикапы, в некоторых странах еще доступен кроссовер XUV500. В 2017-м компания объявила о грядущем расширении европейской модельной линейки за счет компактного хэтча «в стиле SUV» — KUV100, эту модель даже показали на мотор-шоу в Барселоне. И вот, год спустя, «пятидверка» добралась до Старого света: псевдокросс уже доступен в Италии, следующие на очереди — Венгрия и Испания. В России Mahindra «легковушки» продавать не планирует.

С момента своей премьеры в Европе KUV100 успел обновиться: рестайлинговая модель получила другие бамперы и решетку радиатора, модернизированные фары и задние фонари, на внешних зеркалах появились поворотники, в салоне — мультимедийная система с сенсорным экраном. Европейцам предложат посвежевший вариант, однако в отличие от индийской версии у «старосветского» кросс-хэтча — старые фары и зеркала, кроме того, для KUV100 в Европе нельзя заказать мультимедиа с тачскрином.

Габариты европейской версии модели, за исключением ширины, совпадают с «индийцем»: длина — 3 700 мм, ширина — 1 735 мм (у индийской версии — 1 727 мм), высота — 1 655 мм, размер колесной базы — 2 385 мм, клиренс — 170 мм. Минимальный объем багажника равен 243 литрам, со сложенными спинками заднего дивана этот показатель увеличивается до 473 литров.

В Италии хэтчбек доступен с трехцилиндровым мотором 1.2 мощностью 82 л.с. (115 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». В Индии KUV100 оснащается тем же двигателем, кроме того, на родине для модели еще предусмотрен дизель 1.2 с отдачей в 78 л.с. Привод — только передний.

Итальянцам KUV100 предложен в двух комплектациях по цене 11 480 и 12 700 евро — это примерно 832 000 и 921 000 рублей соответственно (по актуальному курсу). Для сравнения, дореформенный субкомпактный хэтчбек Ford Ka+ в Италии стоит от 9 750 евро (около 707 000 рублей), а «малыш» Suzuki Celerio там обойдется в 10 490 евро (около 761 000 рублей). Кстати, скоро в Европе появится обновленный Ka+, у которого будет кросс-версия.

В «базе» у европейской версии псевдокросса KUV100 имеются: 15-дюймовые диски, ABS+EBD, ESP, четыре электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth и USB, кондиционер, две подушки безопасности, парктроник. У более дорогой версии еще есть система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, охлаждаемый перчаточный ящик, подсветка ручек дверей. За доплату можно заказать двухцветную окраску кузова.

Отметим, в Индии базовый KUV100 обойдется в 451 000 рупий, что эквивалентно примерно 416 000 рублей. У предназначенного для домашнего рынка хэтча есть шестиместная версия: впереди вместо двух отдельных кресел установлен трехместный «диван». Европейский вариант такой «опции» лишен.

По материалам: www.kolesa.ru