Летом начнутся продажи удлинённого седана Mercedes-Benz A-Class L

Серийная версия седана Mercedes-Benz A-Class L с удлинённой колёсной базой была представлена мировой общественности в апреле на автовыставке в Пекине.

Уже совсем скоро начнется выпуск новой четырёхдверки на мощностях китайского завода Beijing Benz, который является совместным предприятием концернов BAIC Motor и Daimler AG. Продажи нового автомобиля начнутся этим летом.

Отметим, что удлиненный седан лежит на инновационной архитектуре MFA2, благодаря которой автомобиль стал легче и безопаснее.

Габариты нового авто следующие: 4622 х 1796 х 1454 мм, размер колесной базы достигает 2789 мм.

В движение новинка будет приводиться турбомотором рабочим объёмом 1,33 литра, производительность которого может быть 135 или 163 л.с., оснащенный функцией выборочного отключения цилиндров. Кроме того, автомобиль будет предлагаться с двухлитровым 190-сильным наддувным агрегатом и гибридным приводом.