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Летом начнутся продажи удлинённого седана Mercedes-Benz A-Class L
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Летом начнутся продажи удлинённого седана Mercedes-Benz A-Class L 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Серийная версия седана Mercedes-Benz A-Class L с удлинённой колёсной базой была представлена мировой общественности в апреле на автовыставке в Пекине.
Уже совсем скоро начнется выпуск новой четырёхдверки на мощностях китайского завода Beijing Benz, который является совместным предприятием концернов BAIC Motor и Daimler AG. Продажи нового автомобиля начнутся этим летом.
Отметим, что удлиненный седан лежит на инновационной архитектуре MFA2, благодаря которой автомобиль стал легче и безопаснее.
Габариты нового авто следующие: 4622 х 1796 х 1454 мм, размер колесной базы достигает 2789 мм.
В движение новинка будет приводиться турбомотором рабочим объёмом 1,33 литра, производительность которого может быть 135 или 163 л.с., оснащенный функцией выборочного отключения цилиндров. Кроме того, автомобиль будет предлагаться с двухлитровым 190-сильным наддувным агрегатом и гибридным приводом.
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