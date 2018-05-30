Сравнение полного привода в BMW и Audi: что показал эксперимент

Новый видеоэксперимент позволяет судить о способностях систем полного привода двух заклятых врагов в определенных условиях.

В дуэли участвуют модели разных поколений — свеженькая баварская «пятерка» G30 выступила против Audi A6 с внутризаводским индексом C7, относящейся к прошлой генерации. Впрочем, весь огород городился ради полного привода, который у наших героев разный. У BMW тягу на переднюю ось отбирает многодисковая электронноуправляемая муфта, в то время как «властелин колец» уповает на межосевой дифференциал с коронными шестернями и несимметричным распределением тяги между осями. Электроника против механики!

Сымитировав недостаток сцепления посредством постановки машин на ролики, удалось понять, как поведут себя трансмиссии в разных ситуациях. «Скользкая» поверхность под задними колесами не стала сколько-нибудь серьезным препятствием для «немцев» — оба полноприводных седана играючи справились с этим упражнением, но BMW смогла сделать это чуть быстрее. Не остановила их имитация льда под боковым передним и задним колесом, равно как и недостаток сцепления с поверхностью по диагонали — под передним правым и задним левым колесом.

Упражнение с зацепом под одним лишь задним колесом не вызвала затруднений у «биммера», а вот на Audi пришлось деактивировать мешавшую систему курсовой устойчивости и лишь потом автомобиль покинул ловушку. Аналогичная картина и в случае, если за поверхность может зацепиться только переднее колесо.

Сравнение получилось любопытное и, конечно, оно не оставило равнодушными зрителей. Некоторые интернет пользователи считают, что подобный «искусственный» тест не дает полного представления о реальном потенциале систем и с ними нельзя не согласиться.