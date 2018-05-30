Audi A5 Coup&233; — карбон ему к лицу

Эволюция иконы дизайна: Audi A5 Coupé — это идеальное сочетание спортивного характера и внешней привлекательности для максимального использования преимуществ и того, и другого.

Легкие и стильные аксессуары из карбона изящно подчеркнут динамику линий кузова Audi A5 Coupé, а также вашу приверженность современным технологиями и спортивному стилю вождения. Воспользуйтесь предложением от Ауди Центра Север — приобретите эксклюзивный комплект для Audi A5 Coupé за 130 000 рублей. *

Карбоновые накладки на зеркала — плетение карбоновых нитей и лакированная поверхность добавляют изысканности оформлению боковых зеркал. Карбоновый спойлер на крышку багажника — стильный элемент дизайна придаёт динамики образу Вашего Audi A5 Coupé и подчёркивает спортивные черты его характера.

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам дилерского центра Ауди Центр Север по телефону: +7 (495) 785 27 27 Ауди Центр Север

Официальный дилер Audi

Ленинградское шоссе, д. 63Б www.audi-sever.ru *Предложение действует до 31.12.2018 и распространяется на автомобили Audi A5 Coupé нового поколения. Указана максимальная цена перепродажи с НДС. Уточняйте цены у официальных дилеров Audi. Указанная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.