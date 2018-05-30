Названа цена новой автомодели Toyota Corolla Hatchback

По имеющимся данным автомодель Toyota Corolla Hatchback именитого японского автобренда, займет свою нишу среди автомобилей данного класса в среднем ценовом диапазоне. Согласно оперативной информации ориентировочная стоимость автоновинки составит 20000 долларов.

Ожидается, что обсуждаемая автомодель будет представлена в трех основных модификациях.

Главным различием этих самых модификаций станет разнообразная оснастка.

В целом все автомодели линейки получат адаптивную подвеску (что не практикуется в среднеценовом диапазоне), семнадцатидюймовые колесные диски, семиступенчатую автоматическую коробку и другие современные элементы оснащения.

Также японские автопроизводители предложат автовладельцам провести обновление более старых автомоделей серии Toyota Corolla современной приборной панелью.

На российском авторынке по мнению автоэкспертов автоновинка появится не ранее 2019 года. Также специалисты не исключают, что в Россию Toyota Corolla Hatchback прибудет под другим именем.