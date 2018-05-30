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Компания Renault продала в России более 1,7 млн автомобилей
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Компания Renault продала в России более 1,7 млн автомобилей 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В 2018 году компания Renault отмечает 20-летие официального присутствия в России. За это время французская марка реализовала в нашей стране более 1,7 млн автомобилей. Как не сложно догадаться, бестселлером бренда в России является седан Renault Logan, первое поколение которого дебютировало в 2005 году — за тринадцать лет его приобрели 680 тысяч россиян. Стоит отметить, что модель постоянно входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России.
Второе место по продажам занимает внедорожник Renault Duster. С 2011 года, когда стартовало производство модели, свой выбор на неё остановили более 353 тысяч покупателей в России. Выдающиеся качества, которые «Дастер» доказал не только в России, но и в путешествиях по бездорожью всего мира, внедорожник неоднократно становился лидером сегмента SUV в нашей стране. Отметим, что в 2017 году Renault Россия начала экспортные поставки Renault Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — в прошлом году было поставленоболее 3600 автомобилей.
Замыкает тройку лидеров семейство Renault Sandero и Renault Sandero Stepway — более 294 тысяч проданных автомобилей. И набирает популярность кроссовер Renault Kaptur — первая модель в истории французской компании, в создании которой на всех этапах принимали участие российские специалисты. С момента начала продаж в России было куплено без малого 56 тысяч автомобилей.
В августе 2018 года компания Renault Россия представит на Международном московском автосалоне 2018 новую глобальную модель — кроссовер C-сегмента, производство которого будет организовано на Московском заводе Renault.
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