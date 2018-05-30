Тест-драйв Skoda Octavia: Красная-прекрасная

Чешский бестселлер в ярко-красном цвете с нотками перламутра в Украине встречается не часто. А у нас еще и топовая комплектация. Очень интересный фрукт. Проверим, что же изменилось в обновленной машине, и за счет чего Octavia будет класть на лопатки своих старых конкурентов. Украинское представительство Skoda не даст соврать, что ваш покорный слуга регулярно интересовался появлением данного автомобиля в пресс-парке компании. Запросы же на редакционную почту летят регулярно. Мы даже ее взяли скорее, чем компактный кроссовер Karoq. И признаться — нам есть чем с вами поделиться.

Разделение взглядов Обновленная Octavia третьего поколения точно обладает самым запоминающимся передком за два десятка лет существования возрожденной модели. Понравилось ли такое решение поклонникам марки, сказать трудно. Но спрос на модель говорит о том, что смелый внешний облик пользуется популярностью на рынке. Разделенные фары получили лаконичные полоски дневных ходовых огней. Опционально вся передняя оптика также может быть светодиодной. В больших сегментах упрятан ближний свет, а в меньших — дальний. Их, кстати, можно научить даже заглядывать в повороты. Спереди кроме фар также появилась увеличенная решетка радиатора, обновленные капот и бампер.

В профиль отличия почти не заметны. Лишь колесные диски нового дизайна выдают обновленный автомобиль. Для «чеха» предлагается широкий выбор колес размерностью от 15 до 18 дюцмов. Сбоку также заметен и клиренс в 155 мм, который позволяет взбираться на аккуратные бровки. Украинские реалии заставляют автопроизводителя повышать дорожный просвет, на западноевропейских рынках этот параметр всего 140 мм.

Корма «Шкоды» обзавелась угловатым задним бампером с горизонтальной подштамповкой — продолжением линии на дверях. Задние фонари, теперь также светодиодные, немного затонировались и получили более благородное наполнение. Ярко-красный цвет «Коррида», как на моем первом автомобиле родом из 60-х, слегка отливает перламутром и в зависимости от освещения меняется от красного до темно-морковного. Всего же для лифтбека доступно 14 цветов для окраски кузова.

Камера заднего вида расположилась высоко, возле верхней кромки номерного знака. Поэтому весенняя слякоть ей не страшна. Кстати, за доплату камеру можно оснастить форсункой омывателя.

Всему свое место Новые мультимедийные системы — главная фишка салона обновленной «Октавии». В качестве опции может быть установлен целый телевизор диагональю 9,2 дюйма. В нашей версии — 8,0-дюймовый сенсорный монитор с отличной отзывчивостью, контрастностью и стильной черной глянцевой рамкой. На дисплей выводится и картинка с камеры заднего вида, и информация про аудиофайлы. Кстати, система умеет подтягивать со смартфона изображения контактов и обложки аудиоальбомов — это все еще редкость для информационно-развлекательных систем.

Смарт-технологии уже в автомобиле.

«Лакированного» пластика прибавилось и на трансмиссионном тоннеле, возле рычага КПП. За ним спрятались клавиши отключения ESP и активации некоторых вспомагательных систем.

Настроить комфортное пространство в салоне помогает широкий цветовой спектр подсветок, а также качественная фирменная музыка с сабвуфером, упрятанным в багажный отсек. Щиток приборов в исполнении Style обернули в белые рамки. Такое решение мы уже встречали на кроссовере Kodiaq, и тогда признали, что оно может понравиться не всем. Octavia получила множество опций от флагманского Superb — датчики мониторинга слепых зон, подогрев руля, розетку на 220 Вольт для галерки, раздельный подогрев заднего дивана и многое другое. Конечно, за многое нужно доплачивать, но раньше то и выбора не было.

Кожаные кресла, что водительское, что пассажирские, не изменились по структуре, и по-прежнему удобны. За рослым водителем усевшиеся взрослые не ощутят даже намека на дефицит свободного места. На спинках передних кресел, в лучших традициях минивенов, можно установить откидные столики. Skoda не была бы сама собой, если не предложила широкий перечень практических решений. Так, под правым передним креслом есть специальная ниша для зонтика, под водительским — полочка для светоотражающей жилетки, на лючке бензобака прикреплен скребок для льда.

В багажнике предусмотрены крючки для пакетов, а также сетка для фиксации грузов. По умолчанию объем багажного отсека составляет 568 литров. Это максимальный показатель в классе. Если сложить все спинки второго ряда, то получим уже 1558 литров. За доплату правое переднее кресло можно оснастить функцией складывания вперед, и перевозить длинномеры неимоверных размеров.

Слева спрятался сабвуфер, а справа — ниша для мелочей.

В стиле техно На герое нашего теста установлен настоящий пламенный мотор — 1,4-литровый турбоагрегат мощностью 150 л. с. Это средний двигатель в линейке: есть 1,6-литровый «атмосферник» и турбочетверка объемом 1,8 литра. 250 Нм максимального крутящего момента хватает не только для отличного подрыва с места, но и для продолжения разгона на скорости, или стремительного опережения. 7-тсупенчатая трансмиссия DSG по характеру нажатий на газ понимает настрой водителя и умеет, как бы, предугадывать нужную передачу. Если хочется больше контроля над машиной, то можно перейти в ручной режим.

Модульная платформа MQB раскрылась на чешском автомобиле во всей красе. Неплохая управляемость подвески (стойки «МакФерсон» спереди и балка сзади) хорошо сочетается с хорошей плавностью хода. Правда, «резкие» препятствия типа острых ям, или асфальтных «лежачих» машина встречает грубовато. Все же чувствуется, что инженеры сдвигают акцент от плавности хода в сторону управляемости. Интересно, что в ходе рестайлинга задняя колея машины увеличилась на 20 мм. Можем предположить, что это связано с унификацией комплектующих внутри концерна.

С рестайлингом «Шкода» получила адаптивный круиз-контроль, который по алгоритму работы повторяет немецкие модели концерна. Система слежения за препятствиями при движении задним ходом реагирует даже на высокий сорняк и самостоятельно остановит автомобиль, предотвращая аварию.

Радар, встроенный в решетку радиатора, чутко следит за машинами спереди и сообщает звуковым сигналом, когда уже пора начинать торможение. Еще несколько лет назад поверить в такую технологию на Skoda было очень трудно. Но прогресс неумолим.