Обновлённый кроссовер Yema T80 выйдет на рынок в июне 

Автопроизводитель Yema из Поднебесной провел рестайлинг флагманского паркетника T80 и уже в июне автомобиль приедет в дилерские центры бренда.
Новый автомобиль наградили целым рядом косметических доработок экстерьера и богатым перечнем дополнительных опций.
В моторном отсеке кросса будут стоять прежние турбодвигатели объёмом 1,2 и 1,5 литра, мощность которых 170 и 204 л.с. Сочетаются с моторами 5-ступенчатая механика или 6-диапазонный робот с двойным сцеплением. Полного привода для автомобиля не предусмотрено.
Топовые комплектации «посвежевшего» автомобиля получат камеры кругового обзора, интеллектуальную систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и многое другое.
В качестве напоминания, скажем, что Yema T80лишь год назад появился на рынке. Внешний вид кросса выполнен в стилистике китайского бестселлера Haval H6, а салон машины сильно смахивает на модель Mercedes-Benz GLA.