Обновлённый кроссовер Yema T80 выйдет на рынок в июне

Автопроизводитель Yema из Поднебесной провел рестайлинг флагманского паркетника T80 и уже в июне автомобиль приедет в дилерские центры бренда.

Новый автомобиль наградили целым рядом косметических доработок экстерьера и богатым перечнем дополнительных опций.

В моторном отсеке кросса будут стоять прежние турбодвигатели объёмом 1,2 и 1,5 литра, мощность которых 170 и 204 л.с. Сочетаются с моторами 5-ступенчатая механика или 6-диапазонный робот с двойным сцеплением. Полного привода для автомобиля не предусмотрено.

Топовые комплектации «посвежевшего» автомобиля получат камеры кругового обзора, интеллектуальную систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и многое другое.