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Peugeot назвал цены нового 508
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Peugeot назвал цены нового 508 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Второе поколение лифтбэка Peugeot 508 выйдет на европейский рынок осенью текущего года. Премьера новой генерации состоялась на Женевском автосалоне-2018.
Первым рынком, на который поступит новинка, окажется французский. Здесь 508-й будут продавать по цене от 32 300 евро за базовую комплектацию с дизельным двигателем на 1,5 литра и 150 л.с., агрегатированным МКПП-6. Самый дорогой вариант обойдется в 47 600 — это комплектация с двухлитровым дизелем мощностью в 180 л.с. и восьмидиапазонным «автоматом».
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