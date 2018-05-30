Peugeot назвал цены нового 508

Второе поколение лифтбэка Peugeot 508 выйдет на европейский рынок осенью текущего года. Премьера новой генерации состоялась на Женевском автосалоне-2018.

Первым рынком, на который поступит новинка, окажется французский. Здесь 508-й будут продавать по цене от 32 300 евро за базовую комплектацию с дизельным двигателем на 1,5 литра и 150 л.с., агрегатированным МКПП-6. Самый дорогой вариант обойдется в 47 600 — это комплектация с двухлитровым дизелем мощностью в 180 л.с. и восьмидиапазонным «автоматом».