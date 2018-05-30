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Названы топ-5 способов экономии топлива на автомобиле
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Названы топ-5 способов экономии топлива на автомобиле 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты отмечают, что чем хуже качество топлива, тем быстрее растет его расход.
Эксперты рассказали обратились о нескольких действенных способах сокращения расхода топлива на автомобиле. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
Следите за техсостоянием машины. По словам специалистов, только полностью исправная машин способна показать оптимальный расход топлива. Неполадки в трансмиссии, двигателе и ходовой части могут приводить к увеличению «аппетита» транспортного средства. Если не вовремя менять фильтры, свечи зажигания, трансмиссионное и моторное масла, то это может привести к значительному перерасходу.
Пользуйтесь кондиционером правильно. Система кондиционирования может «съедать» ощутимый процент мощности двигателя. Специалисты советуют летом не ставить кондиционер на полную мощность.
Следите за давлением в шинах. Низкое давление в шинах транспортного средства приводит не только к росту потребления топлива, а также к ухудшению управляемости.
Пользуйтесь проверенными заправками. Эксперты отмечают, что чем хуже качество топлива, тем быстрее растет его расход. Топливная система машины пытается подстроиться под бензин более низкого октанового числа путем обогащения смеси — это провоцирует перерасход топлива.
Оптимизируйте стиль вождения. Специалисты заявляют, что оптимальный расход достигается при плавных разгонах и торможениях, и переключениях передач на средних оборотах двигателя.
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