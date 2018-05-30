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Rimac назвал аварию Хаммонда лучшей рекламой своих гиперкаров
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Rimac назвал аварию Хаммонда лучшей рекламой своих гиперкаров 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Авария Ричарда Хаммонда в Швейцарии стала лучше рекламой для гиперкара Rimac Concept One. В тот день хорватская фирма продала сразу три экземпляра двухдверки. Об этом в интервью изданию Autocar рассказал глава отдела продаж Rimac Automobili Кресо Корич.
«Конечно, это могло бы закончиться иначе, — говорит Корич. — И тогда нам пришлось бы искать другую работу». Однако, как признают в компании, все сложилось как нельзя лучше и у компании большие планы на вторую модель — C_Two.
По словам Корича, Rimac намерен зарекомендовать себя как серьезного производителя гиперкаров, а не фокусироваться только на поставке электронных компонентов и оборудования таким производителям, как Koenigsegg и Aston Martin. При этом не идет речь о массовом производстве: максимальный объем выпуска каждой модели не превысят 500 экземпляром, идеальный объем — 80-200 экземпляров.
Электрический гиперкар Rimac C_Two оснащается четырьмя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор укомплектован коробкой передач: одноступенчатой спереди, двухступенчатой сзади. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока.
С места до 60 миль в час (96 километров в час) гиперкар способен разогнаться за 1,84 секунды, однако не с места — для этого ему необходимо сначала проехать 30,5 сантиметра. Максимальная скорость C_Two составляет 412 километров в час. Запас хода — 650 километров.
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