Rimac назвал аварию Хаммонда лучшей рекламой своих гиперкаров

Авария Ричарда Хаммонда в Швейцарии стала лучше рекламой для гиперкара Rimac Concept One. В тот день хорватская фирма продала сразу три экземпляра двухдверки. Об этом в интервью изданию Autocar рассказал глава отдела продаж Rimac Automobili Кресо Корич.

«Конечно, это могло бы закончиться иначе, — говорит Корич. — И тогда нам пришлось бы искать другую работу». Однако, как признают в компании, все сложилось как нельзя лучше и у компании большие планы на вторую модель — C_Two.

По словам Корича, Rimac намерен зарекомендовать себя как серьезного производителя гиперкаров, а не фокусироваться только на поставке электронных компонентов и оборудования таким производителям, как Koenigsegg Aston Martin . При этом не идет речь о массовом производстве: максимальный объем выпуска каждой модели не превысят 500 экземпляром, идеальный объем — 80-200 экземпляров.

Электрический гиперкар Rimac C_Two оснащается четырьмя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор укомплектован коробкой передач: одноступенчатой спереди, двухступенчатой сзади. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока.

С места до 60 миль в час (96 километров в час) гиперкар способен разогнаться за 1,84 секунды, однако не с места — для этого ему необходимо сначала проехать 30,5 сантиметра. Максимальная скорость C_Two составляет 412 километров в час. Запас хода — 650 километров.