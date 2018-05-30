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Вода не уходит из Volkswagen Touareg: видео объясняет, почему
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Вода не уходит из Volkswagen Touareg: видео объясняет, почему 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Из порогов внедорожников первого поколения сливают десятки литров воды!
Иногда управляемость больших автомобилей типа SUV сравнивают с манерами кораблей. Те, кто дают такую оценку, отчасти правы. Владельцы «Туарегов» первого поколения, а также соплатформенного Audi Q7 и Porsche Cayenne иногда обращают внимание на странные «морские» звуки при торможениях и ускорениях. Но это не прибой, а многие литры воды в порогах. Видео показывает, что это не метафора — из внедорожника сливают отнюдь не три капли, а почти двадцать литров жидкости.
На форумах владельцев о проблеме наслышаны. Как утверждают некоторые туареговоды, вода попадает в порог в том числе через водосток под подкрылком. Если он забит, то наверняка произойдет превращение внедорожника в «танкер».
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