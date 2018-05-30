В России растет спрос на подержанные минивэны Исследование рынка автомобилей с пробегом, проведенное «Автостат Инфо», показало, что в России спрос на подержанные минивэны вырос в апреле этого года на 4%. В абсолютных цифрах этот сегмент продемонстрировал рост продаж относительно прошлого года с 18 014 до 18 752 ед. авто.
В апреле текущего года российские покупатели на рынке б/у минивэнов приобрели 1638 машин марки LADA Largus, что на 17,7% больше объема, перепроданного годом ранее (1392 авто). Второй по величине перепродаж результат в сегменте минивэнов с пробегом в апреле продемонстрировал Nissan Note — 1396 ед. авто, что на 14% больше прошлогоднего результата (1225 ед.) Ford Fusion вышел на третье место. В апреле нынешнего года покупатели в РФ приобрели 1250 подержанных Ford Fusion — это на 2% меньше, чем годом ранее (1277 ед.). Перепродажи модели Opel Zafira, наоборот, выросли на 11%, с 642 до 712 ед. авто. А вот минивэн Toyora Ipsum «просел» в продажах на 11,3%, показатели перепродажи этой модели сократились в апреле этого года до 657 ед. против 741 ед., проданных годом ранее. Топ-10 самых продаваемых моделей в сегменте минивэнов с пробегом в апреле 2018 года составили также: Toyota Probox (619 ед., +36,3%), Toyota Wish (586 авто, +26,7%), Renault Megane Scenic (579 шт., -1,5%), а также Nissan Serena (520 шт., +14,3%) и Toyota Ractis (431 авто, +80,3%).
С января по апрель 2018 года россияне приобрели 65 088 минивэнов с пробегом, на 1,85% больше, чем за тот же период 2017-го (63 905 авто).