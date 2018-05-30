В России растет спрос на подержанные минивэны

В России растет спрос на подержанные минивэны Исследование рынка автомобилей с пробегом, проведенное «Автостат Инфо», показало, что в России спрос на подержанные минивэны вырос в апреле этого года на 4%. В абсолютных цифрах этот сегмент продемонстрировал рост продаж относительно прошлого года с 18 014 до 18 752 ед. авто.

С января по апрель 2018 года россияне приобрели 65 088 минивэнов с пробегом, на 1,85% больше, чем за тот же период 2017-го (63 905 авто).