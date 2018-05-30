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Subaru вернула в Россию седан Legacy
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Subaru вернула в Россию седан Legacy 

Motor.ru 28 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Subaru начала принимать заказы на седан Legacy шестого поколения — модель вернулась на российский рынок спустя почти четыре года после того, как ее продажи были остановлены. Четырехдверка бизнес-класса предлагается с одной силовой установкой и в двух вариантах оснащения.
Седан Legacy оснащается 175-сильным четырехцилиндровым атмосферником объемом 2,5 литра, полным приводом и вариатором. С нуля до ста километров в час такой автомобиль способен ускоряться за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час.
В оснащение базовой комплектации Elegance (2 069 000 рублей) входят светодиодные фары головного света, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, электропривод передних кресел, бесключевой доступ, подогрев руля, обогрев всех сидений и зоны покоя «дворников», кожаная отделка салона, круиз-контроль, камера заднего вида, а также мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.
Топовый вариант Premium ES (2 219 900 рублей) дополнительно получит навигационную систему, люк, адаптивный круиз, переднюю камеру, а также системы слежения за объектами в мертвых зонах, предупреждения фронтальных столкновений, удержания в полосе и слежения за усталостью водителя.
В марте компания Subaru начала в России продажи обновленного универсала Outback. Помимо агрегата 2.5, модель доступна и с мотором 3.6 мощностью 260 лошадиных сил. Цены на пятидверку начинаются от 2 399 000 рублей.
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