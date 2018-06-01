В одном классе с Camry: в Новосибирске показали новый седан Subaru

В Новосибирске официально представили модель Subaru , которой не было на российском рынке 4 года — это большой седан Legacy. Автомобиль относится к D-сегменту и должен составить конкуренцию « Тойоте Камри».

«В новом поколении Legacy значительно изменился дизайн, улучшены ходовые качества и уровень безопасности за счёт внедрения системы помощи водителю EyeSight. Эта система включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке», — рассказали корреспонденту в компании «Фастар» (официальный дилер Subaru).

Ранее в продуктовой линейке этой японской марки были только кроссоверы, универсалы и Subaru WRX в спортивном стиле. Новый бизнес-седан имеет в длину 4800 мм, в ширину 1840 мм. Колёсная база — 2750 мм. Машина представлена в двух оснащенных комплектациях, обе полноприводные. Мотор — 2,5-литровый атмосферный, мощностью 175 л.с. Все машины оснащены вариатором CVT. Стоимость модели — от 2 069 000 до 2 219 900 рублей.

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