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В одном классе с Camry: в Новосибирске показали новый седан Subaru
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В одном классе с Camry: в Новосибирске показали новый седан Subaru 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске официально представили модель Subaru, которой не было на российском рынке 4 года — это большой седан Legacy. Автомобиль относится к D-сегменту и должен составить конкуренцию «Тойоте Камри».
«В новом поколении Legacy значительно изменился дизайн, улучшены ходовые качества и уровень безопасности за счёт внедрения системы помощи водителю EyeSight. Эта система включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке», — рассказали корреспонденту в компании «Фастар» (официальный дилер Subaru).
Ранее в продуктовой линейке этой японской марки были только кроссоверы, универсалы и Subaru WRX в спортивном стиле. Новый бизнес-седан имеет в длину 4800 мм, в ширину 1840 мм. Колёсная база — 2750 мм. Машина представлена в двух оснащенных комплектациях, обе полноприводные. Мотор — 2,5-литровый атмосферный, мощностью 175 л.с. Все машины оснащены вариатором CVT. Стоимость модели — от 2 069 000 до 2 219 900 рублей.
Представленный автомобиль будет конкурировать в своём сегменте не только с Camry, но и с Ford Mondeo, Mazda 6, Skoda Superb.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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