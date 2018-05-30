Ещё
Обновлённая Audi A4: первые изображения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновлённая Audi A4: первые изображения 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
На днях фотошпионами впервые была замечена Ауди А4, частично скрытая камуфляжной плёнкой — скорее всего, испытывали рестайлинговую модель. Портал «Карельские Вести» представил, как она будет выглядеть.
Седан и универсал А4 пятого поколения (кузов В9) выпускаются с 2015 года. Что затронет рестайлинг в плане внешности? В первую очередь, новым станет передний бампер. Головная оптика может сохранить свою форму, однако её наполнение должно стать иным: мы представили вариант, сделанный в стиле новой Ауди А6.
Аналогичные изменения затронут и корму автомобиля. Как и полагается рестайлинговой модели Ауди, она получит видоизменённый бампер и фонари с новым рисунком светодиодных элементов.
Премьера обновлённой «четвёрки» может состояться до конца этого года.
Сегодня в России седан Ауди А4 можно приобрести за 1 970 000 рублей (1.4 TFSI AMT, 150 л.с., передний привод). Вариант с полным приводом Quattro и 249-сильным двухлитровым двигателем обойдётся минимум в 2 495 000 руб.
Напомним, вчера был раскрыт дизайн нового серийного кроссовера Audi Q8.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Audi раскрыла дизайн серийного кроссовера Q8 Известна цена внедорожника Rolls-Royce Cullinan для России BMW «освежила» линейку 2018 модельного года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал55
Названа цена новой Corolla Hatchback1
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин11
Skoda Octavia: красная-прекрасная
BMW X3 и X4 получили новые двигатели
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение