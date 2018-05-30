Обновлённая Audi A4: первые изображения

На днях фотошпионами впервые была замечена Ауди А4, частично скрытая камуфляжной плёнкой — скорее всего, испытывали рестайлинговую модель. Портал «Карельские Вести» представил, как она будет выглядеть.

Седан и универсал А4 пятого поколения (кузов В9) выпускаются с 2015 года. Что затронет рестайлинг в плане внешности? В первую очередь, новым станет передний бампер. Головная оптика может сохранить свою форму, однако её наполнение должно стать иным: мы представили вариант, сделанный в стиле новой Ауди А6.

Аналогичные изменения затронут и корму автомобиля. Как и полагается рестайлинговой модели Ауди, она получит видоизменённый бампер и фонари с новым рисунком светодиодных элементов.

Премьера обновлённой «четвёрки» может состояться до конца этого года.

Сегодня в России седан Ауди А4 можно приобрести за 1 970 000 рублей (1.4 TFSI AMT, 150 л.с., передний привод). Вариант с полным приводом Quattro и 249-сильным двухлитровым двигателем обойдётся минимум в 2 495 000 руб.

Напомним, вчера был раскрыт дизайн нового серийного кроссовера Audi Q8.

По материалам: www.kolesa.ru