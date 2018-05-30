Премиальная марка DS отказалась от двух моделей

Премиальная марка DS, входящая в состав группы PSA Peugeot Citroеn, прекратила производство моделей DS 4 и DS 5. Это связано с пересмотром продуктовой линейки и подготовкой к выходу на рынок новых компактных машин. В том числе, электрической модификации DS 3 Crossback. Об этом сообщает издание Autocar.

За прошлый год продажи DS 4 составили 11 746 экземпляров. Для сравнения: лидер сегмента — Volkswagen Golf — разошелся тиражом 170 431 проданных автомобилей. Продажи DS 5 в Европе оказались еще скромнее — 5738 экземпляров.

По предварительной информации, дебют новой компактной модели с электрической силовой установкой состоится на автосалоне в Париже осенью текущего года. На рынок она выйдет после подключаемого гибрида DS 7 E-Tense. При этом электрифицированные модели будет дополнять линейку, а не заменять ее.