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Премиальная марка DS отказалась от двух моделей
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Премиальная марка DS отказалась от двух моделей 

Motor.ru 8 минут назад
Фото: Motor.ru
Премиальная марка DS, входящая в состав группы PSA Peugeot Citroеn, прекратила производство моделей DS 4 и DS 5. Это связано с пересмотром продуктовой линейки и подготовкой к выходу на рынок новых компактных машин. В том числе, электрической модификации DS 3 Crossback. Об этом сообщает издание Autocar.
За прошлый год продажи DS 4 составили 11 746 экземпляров. Для сравнения: лидер сегмента — Volkswagen Golf — разошелся тиражом 170 431 проданных автомобилей. Продажи DS 5 в Европе оказались еще скромнее — 5738 экземпляров.
По предварительной информации, дебют новой компактной модели с электрической силовой установкой состоится на автосалоне в Париже осенью текущего года. На рынок она выйдет после подключаемого гибрида DS 7 E-Tense. При этом электрифицированные модели будет дополнять линейку, а не заменять ее.
Ранее сообщалось, что марка DS намерена представить новую флагманскую модель. Автомобиль получит название DS 8, будет конкурировать с BMW 5-Series и Audi A6, а стилистические решения для него позаимствуют у концепт-кара Citroen Numero 9.
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