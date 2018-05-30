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Оглашены результаты продаж автомобилей Renault в РФ
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Оглашены результаты продаж автомобилей Renault в РФ 

Daily-Motor 8 минут назад
Фото: Daily-Motor
Представители бренда сообщили о том, что продажи автомобилей Renault в рамках отечественного рынка превысили показатель в один миллион семьсот тысяч экземпляров. По словам дирекции компании, этот показатель стал лучшим подарком к двадцатилетию присутствия на рынке Российской Федерации, которое бренд отмечает в этом году.
Самой популярной моделью среди россиян стал Renault Logan. Его было продано в количестве шестисот восьмидесяти тысяч экземпляров. Напомним, что первое поколение этой модели появилось на рынке России тринадцать лет назад. Вторую строчку в ТОПе лидеров занимает паркетник Duster, который за семь лет реализации в РФ разошёлся тиражом в триста пятьдесят три тысячи автомобилей.
Замыкает тройку лидеров модель Sandero, которая представлена в пятидверной модификации, а также в кросс-версии. Представители компании сообщили, что россияне хорошо воспринимают и новые модели, поэтому бренд продолжает расширять своё присутствие на рынке России. К примеру, не так давно выпущенный Kaptur уже нашёл пятьдесят шесть тысяч новых покупателей.
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