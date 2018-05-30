Mercedes — AMG А45 может быть уже на пороге

Экспертам автомобильного рынка стала доступна информация о том, что в недрах конструкторских бюро Mercedes идет работа над AMG А45, который может превратиться в A50.

Вполне возможно, что это будет новая модель, которая придет на смену A35. Кроме того, не исключена жестокая конкуренция с представителями Audi , включая RS3.

Если верить шпионским снимкам, тестируемый прототип получит увеличенный размер колес. Помимо этого выделяется радиаторная решетка под условным индексом Panamericana.

Совсем не исключено, что возможный A45 будет иметь двигатель, способный покорить 400 лошадиных сил. Помимо этого, двигатель в четыре цилиндра и турбонаддувом придаст автомобилю дополнительные скоростные возможности.

Некоторые прогнозы также сводятся к тому, что есть вероятность появления в обозримом будущем гибридного варианта. Однако пока все находится на отметке слухов.

Скорее всего, A45 займет свое место после полноценного дебюта А35. Произойти по прогнозам это должно в 2019 году или начале 2020.