Mercedes-AMG S 63 получил апгрейд интерьера от Vilner

Специалисты тюнинг-ателье преобразили салон топовой модификации кабриолета.

Для большинства потребителей Mercedes-Benz S-Class уже воплощает роскошь, даже в стоковом варианте, а «заряженный» кабриолет AMG S 63 вообще становится пределом мечтаний. Но, как говорится, нет предела совершенству. Вероятно, также подумали в студии Vilner и взялись за доработки салона.

Vilner разработал новые боковины сидений из коричневой перфорированной кожи, которая также покрывает зону поясничной и боковой поддержки. На коричневой кожи выполнена волновая светлая прострочка, контрастирующая со стандартной геометрической строчкой. Такие же коричневые вставки с волновой прострочкой встречаются на дверных панелях. Кстати, отделка из такой кожи появилась даже на ключе, открывающем автомобиль.

Вот в принципе и все. Не было цели создать кричащий интерьер с использованием диких цветовых схем. Просто клиент хотел кастомизированный интерьер, а остальное в этом автомобиле его удовлетворяло даже в стоковом исполнении, особенно техническая составляющая, ведь мы говорим о модели AMG.

Кстати, на цифровой приборке стандартный логотип производителя заменила эмблема Vilner. Как дополняющий штрих изящного тюнинга. Кто разбирается в таких вещах, оценит.

Кстати, дела у флагманского Mercedes-Benz S-Class в Европе идут неплохо. За последние два года продажи держаться приблизительно на одном уровне: 14 967 проданных автомобилей в 2016 году и 14 757 единиц в 2017-м. Для сравнения, у BMW 7 Series эти показатели составили 13 320 и 11 533 машины, а у Audi A8 — 5 372 и 5 887 единиц, соответственно.

Ранее мы рассказывали про «заряженный» универсал Mercedes-AMG E 63, мощность которого тюнеры повысили более чем до 700 «лошадей».

По материалам: www.kolesa.ru