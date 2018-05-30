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В России возобновили производство Chevrolet Niva
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В России возобновили производство Chevrolet Niva 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Завод простаивал с 25 мая. Сегодня, 30 мая, производство было возобновлено.
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия GM-АвтоВАЗ, в настоящее время отгрузки автомобилей дилерам осуществляются в обычном режиме. «О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно», — добавили в компании.
Это уже второй простой завода из-за перебоя в работе поставщиков с начала 2018 года. В прошлый раз сборка кроссоверов была остановлена 4 апреля и продлилась до 11 апреля.
По итогам первого квартала текущего года, Niva была продана в количестве 9 680 экземпляров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В прошлом месяце автомобиль вошел в топ-5 кроссоверов на рынке РФ. Цены на модель начинаются от 608 тыс. рублей.
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