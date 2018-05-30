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Видео: вот так может ездить 800-сильный «Приус»
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Видео: вот так может ездить 800-сильный «Приус» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Тюнинг-ателье American Racing Headers опубликовало на своем YouTube-канале ролик с заездом дрэгстера, построенного на базе Toyota Prius. Машина, оснащенная двигателем восьмицилиндровым двигателем Hellcat, дебютировала в прошлом году на шоу SEMA.
[Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA] (https://motor.ru/selector/semacars.htm)
6,2-литровый агрегат «Приуса» укомплектован кастомным приводным нагнетателем Whipple. Отдача мотора вместо стандартных 717 сил составляет 811 лошадиных сил. Коробка — шестиступенчатая «механика» Tremec. Дистанцию в четверть мили (402 метра) дрэгстер проезжает за девять секунд. По словам создателей, с небольшими доработками время можно улучшить еще на секунду.
Правда, от обычного Prius у машины остался только кузов: вместе с гибридной силовой установкой автомобиль лишился шасси — специально для него изготовили новое, с двойной рамой.
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