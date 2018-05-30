Стартовал новый сезон чемпионата Porsche Sport Challenge Russia

На автодроме Moscow Raceway 20 мая состоялся первый этап чемпионата Porsche Sport Challenge Russia 2018, в котором соревнуются обладатели автомобилей Porsche. Чемпионат Porsche Sport Challenge Russia состоит из трех типов соревнований: Porsche Club Cup — серии заездов на лучшее время прохождения круга гоночного трека; Porsche Driving Trophy — серии заездов на стабильное время прохождения кругов гоночного трека; Porsche Sport Challenge — 30-минутной очной гонки. В сезоне-2017 в Porsche Sport Challenge участвовало более 50 пилотов в семи различных классах. Среди участников Porsche Sport Challenge Russia многие предварительно прошли программы водительского мастерства Porsche Experience Center Russia (PECRussia) на автодроме Moscow Raceway. PECRussia предлагает многоступенчатую программу развития с азов вождения до гоночно-спортивных программ на одних из самых мощных автомобилей марки. После начальной программы Introduction to Porsche, которая доступна бесплатно для всех клиентов, купивших новый автомобиль Porsche с 2015 года, начинается подготовка клиентов к управлению автомобилем на гоночном треке. PECRussia предлагает всем желающим три последовательных уровня, каждый из которых включает в себя почти 4 часа вождения: Precision (продвинутый), Performance (спортивный) и Master (гоночно-спортивный). Начиная с программы Precision клиенты PECRussia используют автомобили 911 Carrera S и 911 Carrera 4S. Программа Precision начинается с одного из самых важных упражнений для любого водителя: умения тормозить с высокой скорости. Помимо торможения производится детальный разбор правил прохождения поворотов, чтобы водитель мог легко адаптироваться к любому гоночному треку и дорожному покрытию. Успешное прохождение программы Precision даёт возможность перейти на следующий уровень — Performance. Эта программа начинается с мечты любого фаната голливудских фильмов о гонках — управляемого заноса. Клиенты отправляются на специально подготовленную площадку для прохождения упражнения «Круг скольжения»: сложная связка поворотов на покрытом слоем воды асфальте. Для прохождения «Круга скольжения» клиенту предоставляется Porsche 718 Cayman S. Многие клиенты проходят программу Performance не один раз, чтобы максимально подготовиться к самому сложному уровню Master, который максимально раскрывает потенциал каждого клиента, дошедшего до этого уровня, предлагая управлять автомобилем на пределе возможностей. Основная цель программы — находить в каждом повороте, на каждой прямой возможность улучшить время. В программе задействованы 500-сильный 911 GT3 и 580-сильный 911 Turbo S, а также могут быть использованы 911 Carrera S и 911 Carrera 4S. По итогам прохождения программ клиенты получают международные сертификаты Porsche Sport Driving School (Школа спортивного вождения Porsche). Прохождение программ позволяет обладателям Porsche идеально подготовиться к участию в Porsche Sport Challenge Russia и получить максимальные шансы на успешные выступления, если водитель желает проверить себя в роли гонщика.

Porsche Sport Challenge Russia. Календарь сезона 2018. 20 мая — PSC / PCC / PDT — Moscow Raceway, Москва 16 июня — PSC / PCC — Нижегородское Кольцо, Нижний Новгород 08 июля — PSC / PCC / PDT — Moscow Raceway, Москва 28 июля — PSC / PCC / PDT — ADM Raceway, Москва 08 сентября — PSC / PCC — Казань Ринг, Казань 07 октября — PSC / PCC / PDT — Moscow Raceway, Москва. Отметим, что в 2018 году Porsche празднует юбилей — 70 лет спортивным автомобилям марки. В честь этого события по всему миру с 8 по 10 июня 2018 года одновременно пройдут празднования под общим названием Sportscar Together Day. Porsche организует многочисленные мероприятия по всему земному шару с участием клиентов, энтузиастов и фанатов спортивных автомобилей. В России мероприятия Sportscar Together Day запланированы в 16 городах — ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте Porsche.