Видео: На что способен 800-сильный Prius

Знакомы с такой моделью от Toyota как Prius? Отличная семейная машина, надежная и вместительная, замечательно подойдет для путешествия с детьми и лабрадорами. Придет кому-то в голову поставить в нее 800-сильный движок от Dodge Challenger Hellcat? Эмм, кажется пришла.

Строго говоря, Hellcat снабжен двигателем в 707 лошадей, но конкретно в этот Prius попал еще более мощный образец. Плюс, заменена коробка передач (стандартная разлетелась бы на части) и ряд других деталей. Строго говоря, то что получилось на выходе — не совсем (или совсем не) Prius.

Но какая разница, если на старте скромная машина аж подпрыгивает, отрывая передние колеса от земли, как настоящая дикая кошка?

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