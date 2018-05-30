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Американец в одиночку переделал Lotus в суперкар с двигателем V10
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Американец в одиночку переделал Lotus в суперкар с двигателем V10 

Motor.ru 56 минут назад
Фото: Motor.ru
Владелец фирмы Monivetti Automotive Дастин Энтони завершил постройку кастомной модификации купе Lotus Elise. На создание суперкара с двигателем V10 у него ушло три года и 72 тысячи долларов (4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
В основе автомобиля, который называется Monivetti Era, лежит Elise образца 2006 года. Трубчатая пространственная рама в задней части суперкара изготовлена с нуля, чтобы вместить новый двигатель. Помимо этого, Энтони самостоятельно сделал новый кузов, полностью настроил электронику, изготовил фары и пересчитал геометрические параметры подвески под новое шасси и возросшую массу.
В качестве силовой установки был выбран пятилитровый двигатель V10 от BMW M5 (E60). Через специальный адаптер и сцепление его соединили с шестиступенчатой трансмиссией от Porsche 911 GT2.
Пока машина находится в статусе тестового прототипа. Полностью завершить работы Энтони планирует через пару месяцев, после испытаний в аэродинамической трубе и на треке.
Машина Энтони напонимает купе Hennessey Venom GT, также построенный на модифицированной «тележке» Lotus Elise. Американский суперкар оснащался 7,0-литровой твин-турбо «восьмеркой», отдача которой составляла 1451 лошадиную силу и 1745 Нм крутящего момента.
В 2013 году Hennessey Venom GT стал самым быстрым автомобилем в мире: двухдверка разогналась до 300 километров в час за 13,63 секунды.
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