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Французы рассказали, какое будущее ждет немецкую марку Opel
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Французы рассказали, какое будущее ждет немецкую марку Opel 

Автовести 30 минут назад
Фото: Автовести
Компания Opel возьмет курс на разработку электрических и гибридных автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна PSA, которая озвучила стратегию бренда на ближайшее время. В период с 2018 по 2023 годы производственные предприятия и научно-исследовательские центры в Айзенахе, Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне получат дополнительные инвестиции на разработку и выпуск перспективных моделей.
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Именно техническому центру в головном офисе Opel в Рюссельсхайме французы поручат разработку бензинового двигателя 1,6 л нового семейства EP, который будут использовать и другие бренда PSA — Peugeot и Citroen. Кроме того завод «Опеля» в Айзенахе с середины 2019 года запустит на конвейер кроссовер Grandland X (сейчас он выпускается вместе с Peugeot 5008 во французском Сошо), а годом позднее там стартует серийное производство гибридной версии этой модели.
В целом концерн PSA разработал целый стратегический план по выводу марки Opel на уровень безубыточности и восстановлении крепких рыночных позиций. Вдобавок Opel не будет сокращать персонал, а зарплату сотрудникам, возможно, повысят дополнительными премиями. Интересно, что в Европе помалу уже начали открываться новые дилерские центры «Опеля», запущенные силами PSA.
Со своей стороны отметим, что многомиллиардные вливания и гигантский ежегодный «минус» в бюджете «Опеля» как раз и послужил поводом для того, чтобы уставший от постоянных ассигнований General Motors решился продать немецкий бренд французам. В глобальной убыточности Opel кроется и причина ухода марки с российского рынка. Концерну GM дешевле было закрыть питерский завод и свернуть свою деятельность в РФ, нежели продавать автомобили.
"Опель" уже вывел на европейский рынок как минимум три модели, которые по технической части унифицированы с автомобилями Peugeot и Citroen. Это пара переднеприводных кроссоверов Crossland X и Grandland X, а также коммерческий минивэн Combo. Помимо них примерить французскую платформу готовятся новый Opel Mokka X, а также городской хэтчбек Corsa. Продающиеся в Европе свежие поколения Opel Astra K и Insignia по-прежнему являются собственными разработками «Опеля».
О наличии или отсутствии планов по возвращению марки Opel в Россию, равно как и о судьбе завода GM в Санкт-Петербурге, пока ничего не сообщается.
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