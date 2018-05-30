Китайцы выпустят дешевый аналог Lamborghini Urus

«Клон» ультраросшокного кроссовера от компании Huansu Auto в пересчете на рубли стоит немногим меньше миллиона рублей.

Портал CarNewsChina опубликовал подробности и тизерные фотографии новинки бренда Huansu Auto, который входит в концерн BAIC.

Различий между «клоном» и оригиналом немного: несколько отличается оформление передней части, а также задняя оптика. Кроме того, в отличие от итальянского Urus, «китаец» получит семиместное исполнение.

Под капотом китайского кроссовера установлен полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. Для сравнения, Lamborghini Urus комплектуется 4-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами, отдача которого составляет 650 л.с.

Разнится и цена. В России цены на Urus начинаются от 15 млн 200 тыс. рублей. Однако купить такой автомобиль нельзя — квота из 50 экземпляров, выделенная на 2018 год, уже распродана.

Китайский «клон», согласно предварительным данным, будет стоить от 100 тыс. юаней. Что в пересчете на российскую валюту составляет около 975 тыс. рублей.