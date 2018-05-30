Pagani Zonda превратили в арт-кар

Туринская фабрика Foglizzo, специализирующаяся на выделке кожи, представила арт-кар Pagani Zonda. Кузов машины раскрашен вручную саудовской художницей Шалемар Шарбатли и призван продемонстрировать широкую гамму оттенков, доступных для клиентов Foglizzo.

Для каждой части кузова Шарбатли использовала различные цвета. Впереди доминирует сочетание синего и зеленого с небольшими вкраплениями фиолетового, со стороны водителя — более холодные оттенки, пассажира — теплые. В задней части кузова смешаны все ранее использовавшиеся цвета.

Свои работы Шарбатли называет «Движущееся искусство»: она берет повседневные предметы и раскрашивает их, чтобы создать у зрителя определенное настроение. Ранее художника раскрасила Porsche , который выставлялся в Лувре.

Производство Pagani Zonda было прекращено в 2013 году, но компания по-прежнему выпускает суперкар по спецзаказам. Последней особой версией модели стала машина под названием No.33. Ее заказал один из клиентов российского тюнинг-ателье TopCar.

Суперкар, выполненный в стилистике Zonda HP Barchetta, получит двуцветный кузов из углеродного волокна, элементы декора салона из карбона и дерева.