Посмотрите, как McLaren 720S набирает 300 км/ч всего за 27 секунд

На YouTube-канале издания Motorsport Magazine появился ролик, в котором суперкар McLaren 720S разгоняется с нуля до 300 километров в час. На достижение этой скорости автомобилю потребовалось всего 27 секунд.

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Суперкар McLaren 720S представили весной прошлого года. Заднеприводный автомобиль, построенный на углепластиковом шасси, оснащается четырехлитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 720 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

С нуля до «сотни» автомобиль способен ускоряться за 2,9 секунды, а до 200 километров в час — за 7,8 секунды. При этом на достижение 300 километров в час, согласно официальным характеристикам, машине требуется 21,4 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) суперкар преодолевает за 10,3 секунды. Максимальная скорость — 341 километр в час.