Кто виноват в росте цен на бензин

В России продолжают расти цены на бензин. Почему это происходит, какие обстоятельства этому способствуют и каковы возможные решения этой проблемы попыталась разобраться «Газета.Ru»

За прошлую неделю в России заметно выросли цены на бензин. Таковы данные информационно-аналитического центра «Кортес».

Так, стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр. Цена на АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек — до 43,65 рубля.

В Московской топливной ассоциации сообщили РИА «Новости» , что цена топлива на столичных заправках выросла за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

Эксперты говорят, что причиной тому несколько факторов.

Например, на производителей из года в год растет налоговая нагрузка. Так, только в этом году рост акцизов на моторное топливо составил 6,4% на бензин и 8,4% на дизель. И это при том, что данные Росстата зафиксировали значительно меньший рост цен на бензин, то есть нефтепереработчики сдерживали рост цен, невзирая на убыточность производства при нынешней ценовой конъюнктуре.

Неоднократно за последние три года происходило и увеличение НДПИ. Включая акцизы и другие сборы, доля налогов в цене каждого проданного литра увеличилась до 65%

Чтобы снизить цены на бензин, надо уменьшить налоги, говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев

«Наше государство с 2014 года налоги на топливо только поднимало, — констатирует он. — Для сравнения: все прибыли и зарплаты нефтяников в этой же цене составляют не более 2%. То есть практически вообще не влияют на цены не бензин. Тем не менее, государство стремится перевести все «стрелки» на нефтяников», — отметил Танкаев в интервью «Газете.Ru».

«А на самом деле все полностью находится в руках государства, — настаивает эксперт. — Хотя в последние недели власти немного разобрались в том, как вести себя в таких ситуациях. В итоге правительство с 1 июля нынешнего года решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо», — пояснил аналитик.

Помимо этого, по мнению Танкаева, для снижения цен на топливо нужно укрепить курс национальной валюты.

«Необходимо достижения курса не более 60 рублей за евро. Тогда бы дельта между внутренними и внешними ценами сократилась и экспорт упал», — подчеркнул он.

Кстати, именно экспорт большинство аналитиков называют едва ли не главной причиной увеличения стоимости бензина на территории России.

Рост мировых цен на нефть — в силу обострения ситуации на Ближнем Востоке и непоследовательности действий американской администрации — на фоне снижения курса рубля повысил экспортную альтернативу, которая сохраняется на уровне существенно выше текущих биржевых цен. Так по состоянию на 24 мая 2018 года премия экспорта в среднем составила по Аи-92 +5990 руб. /т, по ДТЛ +5390 руб. /т (НПЗ Европейской части РФ).

По данным ЦДУ ТЭК, суммарный рост экспортных поставок автобензинов Евро-5 всеми участниками рынка с начала года составил +365 тыс. т (+48%) к аналогичному периоду прошлого года, что безусловно способствовало росту цен и созданию напряженности на внутреннем рынке.

При этом объективная реальность состоит в том, что компании с госучастием несут повышенную социальную ответственность, поэтому первоочередной задачей для них являются поставки на внутренний рынок.

Однако, частные же компании, напротив, ориентированы прежде всего на извлечение максимальной прибыли, из-за этого они поставляют на экспорт гораздо большие объемы топлива.

«Именно частные компании еще при наступлении кризиса в 2014 году резко и в несколько раз увеличили экспорт бензина, пожертвовав поставками на внутренний рынок, — пояснил в интервью «Газете.Ru» глава Фонда экономических исследований Михаил Хазин. — Компании с госучастием, например «Роснефть», остались единственными поставщиками, не изменившими тогда объем продаж бензина и дизтоплива в России».

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При этом рост объемов производства автомобильных бензинов в целом по стране в 1 квартале 2018 года относительно предыдущего года составил 412 тыс. т., и этот показатель существенно превысил прирост объемов потребления на внутреннем рынке (+197 тыс. т.). Таким образом, основная причина возникновения локального дефицита на внутреннем рынке — резкий рост экспорта бензинов некоторыми участниками рынка.

«Ведь у наших соседей цены на топливо намного выше. Даже в нищей Украине цены на бензин выше в полтора раза, в Польше и Латвии — в 2,1 раза, в Германии — в 2,5 раза и так далее», — рассуждает эксперт Союза нефтегазопромышленников России.

Отдельно Танкаев остановился на заявлениях властей.